AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eğer vesayetler geride kalmış olmasaydı, vesayet odaklarının gücü yerinde olsaydı, nasıl Devrim arabalarını yaptırmadılarsa devrin arabasını da yaptırmazlardı. Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi, Silivri Mahalle Muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na katıldı.

İlçe başkanlığında konuşan Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çok partili siyasi hayatındaki en önemli seçimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, "73 yıllık çok partili siyasi hayatımızda 5 kere darbe oldu. Darbe teşebbüsleri, muhtıralar, e-muhtıralarla hükümetlerin önü kesildi. Balans ayarlarıyla, demokraside halkın sesi kesilmeye çalışıldı. Bütün bunları yaşamış bir milletin çocuklarıyız. Ama Allah'a çok şükür bu millet hep demokrasiden, hep kendi iradesinin tecelli etmesinden, doğrunun, hakikatin güçlenmesinden yana oy kullandı. Bu seçim de Türkiye siyaseti için yeni bir milattır, yeni bir başlangıçtır, yeni bir sayfanın açılmasıdır." diye konuştu.

İktidarları süresince yapılan yatırımları anlatan Kurtulmuş, "Bu kadar çok işin yapıldığını biliyoruz. Milletimiz de biliyor. Ama insanlar gördükleri hizmetleri, yaşadıkları gerçekleri zaten hep vardı gibi telakki edebilirler. Bunların kadir kıymetini en güzel şekilde bilmek lazım. Bizim de milletimize bu hizmetleri anlatmamız lazım." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, yaptıkları tüm icraatların üzerinde esas kazanımlarının iki noktada özetlenebileceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bunlardan birisi, vesayetlerle mücadele edip Türkiye'de vesayeti artık geçersiz kılmamız, vesayeti bir şekilde tarihin tozlu raflarına geri göndermiş olmamızdır. Halen Türkiye'de kenarda köşede kalan, 'Acaba biz milletin sözünün üstüne bir şeyler yapabilir miyiz?' diyen, vesayet günlerini özleyenler yok da değildir. Ama siz iradenize sağlam sahip çıktığınız sürece, AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu mücadeleyi gerçekten büyük kararlılıkla sürdürdüğü sürece Allah'ın izniyle Türkiye'de beşeri anlamda milletin sözünün üstünde hiçbir söz olmayacak, hiçbir söze itibar edilmeyecek, hiçbir sözün hükmü geçerli olmayacaktır.

Eğer vesayetler geride kalmış olmasaydı, vesayet odaklarının gücü yerinde olsaydı, nasıl Devrim arabalarını yaptırmadılarsa devrin arabasını da yaptırmazlardı. Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir. İkincisi ise bu milletin çok büyük bir öz güven kazanımı elde etmiş olmasıdır."

- "14 Mayıs asrın seçimi..."

Kurtulmuş, Silivri Mahalle Muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise 14 Mayıs seçimlerinin asrın seçimi olduğunu söyledi.

Adnan Menderes'le milli siyaset geleneğinin başladığını, bu geleneğin bugünkü temsilcisinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başını çektiği Cumhur İttifakı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Dün, Batı'dan ya da birtakım uluslararası güçlerden medet umanların zihin dünyası neyse, bugün Cumhur İttifakı'nın karşısındaki siyasi çevrelerin zihin dünyası da budur. Türkiye vesayet odaklarını yenebildiği için devrin arabasını yaptı. Aynı kafa diyor ki 'Devrin arabasını yapmadınız, İtalya'dan birtakım gemilerle taşındı. Orada üretildi bunlar.' diyor. Ya bir kere de milletin başarısından gurur duyun, milletin almış olduğu bu mesafeyi takdir edin." dedi.

Türkiye'nin kendi insansız uçağını yapabilme başarısını ortaya koyduğunu ancak aynı zihniyetin buna da karşı çıktığını belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın TEKNOFEST açılıyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma, Atatürk Havaalanı'nda park etmiş vaziyette. Bu karşı tarafın siyasetçilerini oraya davet ediyoruz. Gitsinler, milletin sevincine ortak olsunlar. Kızılelma'yla resim çeksinler ve bunu da kendi hesaplarında paylaşsınlar. Türkiye doğal gazını çıkarıyor. Birisi şu sözü söylemedi mi? 'Ya niye doğal gazla uğraşıyorsunuz? Dışarıdan alırsınız, daha az maliyetle buna ulaşırsınız.' Kafa aynı kafa, değişmiyor. Allah için bir kere de milletin sevincine, hayallerine, hedeflerine ortak olun. Milletin ülkülerine, rüyalarına ortak olun."

Türkiye'nin PYD, YPG, PKK ve FETÖ ile mücadele ettiğini anımsatan Kurtulmuş, "Son günlerde hem FETÖ'nün hem PKK terör örgütünün önde gelen isimlerinin, tabiri caizse bilgisayarın bütün tuşlarına basarak Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıktan birinci çıkmaması için nasıl gaza bastıklarını görüyorsunuz. Onun için diyoruz ki 14 Mayıs 2023 seçimi aynen 14 Mayıs 1950 seçimi gibi bir seçimdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sağlık, afiyet diliyorum. Gayet sağlıklı. Dün, bütün gün beraberdik. Keyfi de sağlığı da yerindeydi. Fakat çok fazla program ve özellikle hava değişiklikleri vesaire dolayısıyla akşam saatlerinde mide bağırsak bakımından ufak bir sorun yaşadı. Doktorlar bugün istirahat verdiler. Yarından itibaren Türkiye'deki bütün programlarına devam ediyor." şeklinde konuştu.