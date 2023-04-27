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Soylu: CHP'nin kimyası bu seçimde farklıdır

"Bu seçimin olası sonuçları da farklı, rakipleri de farklı, bu seçimin sonucunda Türkiye'yi bekleyen gelecek de farklı. CHP'nin bizim karşımızda kaçıncı seçimidir, saymış değilim. Ama bu seçimdeki CHP, bizim bildiğimiz CHP değildir. Angajmanları, anlaşmaları farklı, CHP'nin kimyası bu seçimde farklıdır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 07:22, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 07:31
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Soylu: CHP'nin kimyası bu seçimde farklıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçimin olası sonuçları da farklı, rakipleri de farklı, bu seçimin sonucunda Türkiye'yi bekleyen gelecek de farklı. CHP'nin bizim karşımızda kaçıncı seçimidir, saymış değilim. Ama bu seçimdeki CHP, bizim bildiğimiz CHP değildir. Angajmanları, anlaşmaları farklı, CHP'nin kimyası bu seçimde farklıdır." dedi.

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde partisinin 2. Bölge mahalle başkanlarının yanı sıra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve DSP teşkilatıyla bir araya geldi.

Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerinin yüzyılın seçimleri olduğunu belirterek, "Bu seçimin olası sonuçları da farklı, rakipleri de farklı, bu seçimin sonucunda Türkiye'yi bekleyen gelecek de farklı. CHP'nin bizim karşımızda kaçıncı seçimidir, saymış değilim. Ama bu seçimdeki CHP, bizim bildiğimiz CHP değildir. Angajmanları, anlaşmaları farklı, CHP'nin kimyası bu seçimde farklıdır." diye konuştu.

- Aksakal'ın konuşması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise yaklaşan seçimler için büyük bir gayret ve yoğun çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihinin en kritik döneminde bir yol ayrımında seçimlere gidiyor." ifadesini kullandı.

"Atatürkçü ve Ecevitçi Türk milletinin evlatları olarak vatanımıza ve milletimize, Cumhurbaşkanımızla birlikte sahip çıktığımızı gösteriyoruz." diyen Aksakal, şöyle devam etti:

"Bu seçimler artık soğan sarımsak seçimini geçmiştir. Bu seçimler Amerika'ya mı oy atacağız, Türkiye Devleti'ne mi oy atacağız, bunun kararının verileceği seçimlerdir. Sağ-sol işi, ekonomi politikaları işi, bu seçimlerin konusu olmaktan çıkmıştır. Dikkat ediniz; talimatlar Amerika'dan Kandil'e, Kandil'den yedili masaya veriliyor ve buna göre hareketler yapılıyor. Kendi içlerinde bir bütün olamayan bir yapıya Türk milletinin icazet, onay vermesi mümkün değildir."

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