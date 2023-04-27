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Bilal Erdoğan Ankara'daki uluslararası öğrencilere Togg'u tanıttı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) düzenlediği etkinliğe katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, uluslararası öğrencilere Togg'u tanıtırken, "İnşallah Türkiye'nin yükselişini, gücünü Türkiye Yüzyılı iddiasını belki de sembolize eden markalardan bir tanesi Togg olacak. dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 07:39, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 07:44
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Bilal Erdoğan Ankara'daki uluslararası öğrencilere Togg'u tanıttı

YTB'nin Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübünde düzenlediği etkinliğe katılan 100'ü aşkın uluslararası öğrenci, Togg'u yakından görme fırsatı buldu.

YTB Başkanı Abdullah Eren'in de bulunduğu etkinlikte konuşan Bilal Erdoğan, kendi otomobilini üretmenin Türkiye'nin onlarca yıllık hayali olduğuna işaret ederek, "Çok büyük bir gayretin neticesinde bugün dünyadaki otomobil teknolojisindeki değişimlere ayak uyduran, geçmişin değil geleceğin teknolojisini hedefleyen, artık adı araba, otomobil değil akıllı cihaz olan bir Türkiye'nin otomobili var arkamızda." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, talep yoğunluğundan dolayı Togg'un üretim kapasitesini 20 binden 28 bine çıkardığını, ileride yavaş yavaş otonom sürüş özelliklerinin de ekleneceğini hatırlatarak, "İnşallah Türkiye'nin yükselişini, gücünü Türkiye Yüzyılı iddiasını belki de sembolize eden markalardan bir tanesi Togg olacak." diye konuştu.

Togg'un zamanla başka ülkelerde de görülmesiyle Türkiye'nin yumuşak güç unsurlarından birisi olacağını kaydeden Erdoğan, bunun Türkiye Yüzyılı çıkışının somut adımlarının bir parçası olduğunu aktardı.

Erdoğan, Türkiye'nin "paylaşımcı" bir dış politika izlediğini belirterek, bütün gönül coğrafyasındaki ülkelere maddi manevi destek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Öğrencilere Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübünü tanıtan YTB Başkanı Abdullah Eren ise tesiste, ata binme imkanının bulunduğunu, okçulukla ilgilenenler için de alanların olduğunu anlattı.

Eren, bu etkinlik vesilesiyle öğrencilere Togg'u yakından görme fırsatı sunmak istediklerini ifade ederek, onları daha sonraki etkinliklerde de burada ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Konuşmasının ardından öğrencilerle beraber ok atan Eren, daha sonra ata binen öğrencileri takip etti.

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