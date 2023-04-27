Mesaiye iki günlük ara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün katıldığı canlı yayında rahatsızlanınca dün mesaisine ara vererek Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarını iptal etti. Doktorların tavsiyesi ile evde istirahate çekilen Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bugün yapılacak törene de online olarak katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaşadığı küçük rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten tüm vatandaşlara teşekkür ederek, doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Evde istirahat edeceğim
Yoğun mesaisi nedeniyle önceki akşam televizyon yayını esnasında geçirdiği küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen milletin her bir ferdine teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün (dün) doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum."
Akkuyu'ya online açılış
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın (bugün) yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Putin'le görüşecekl
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gerçekleştirilecek törenden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşeceğini açıkladı.