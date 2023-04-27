Gurbetçi bugün sandığa gidiyor

Yurt dışında ve gümrük kapılarında 3 milyon 416 bin 98 seçmen için oy verme işlemi bugün başladı.Yurt dışında 9 Mayıs'a, gümrük kapılarında ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek oy verme işlemleri için 73 ülkedeki 170'den fazla temsilcilikte 5 bine yakın sandık kuruldu. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi ise 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

YEŞİM ERASLAN-