Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek'in katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek Ankara'da dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Aypek'in tutuklanan katil zanlısı Gani G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Dün akşam Ankara'da güvenlik görevlisinin silahlı saldırısına uğrayan eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek hayatını kaybetti. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinde meydana gelen olayda katil zanlısı Gani G. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SENET KAVGASINDA KAN AKTI

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Şüpheli Gani G'nin ifadesinde, "İmzaladığı bir senet nedeniyle Aypek ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, konuşmak için yanına gittiğinde Aypek'in kendisine silah çektiğini, çıkan arbedede silahı alarak Aypek'i vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

AYPEK'İN OĞLU KONUŞTU

73 yaşındaki Mehmet Aypek'in oğlu Faruk Aypek, olayla ilgili emniyette ifade verdi. Aypek, şüpheli Güngör'ün yaklaşık 10 yıldır babasının yanında çalıştığını ve aynı zamanda olayın gerçekleştiği plazanın güvenlik görevlisi olduğunu söyledi.

"ZORLA DÜKKAN ALMIŞ"

Babasının şüpheli Güngör'e oldukça güvendiğini ve bu nedenle şahsi işlerini de onun yaptığını belirten Aypek, şu iddilarda bulundu:

Ankara'da mütehatlik yapan Ş.A., 1.5 yıl önce babamla ortak iş yapmak istedi. Babam bunu kabul etti ve işe başladılar. Bu işi de takip etmesi için güvendiği Halil Gani Güngör'ün işlerin başına geçmesini ve kontrol etmesini istedi. Sincan ilçesinde inşaat devam ederken Güngör'ün yaklaşık 1-2 ay önce Ş.A.'nın başına silah dayayarak zorla kendisinden bir dükkan aldığını öğrendim.

"BORÇLARINI BABAM ÖDEMİŞ"

"Güngör'ün ayrıca Haymana'da kendisine ev yaptığını, ev yapımı için malzemeyi de Y.A. isimli akrabamızdan babam adına aldığını, hatta buna benzer şekilde yine babamın adıyla malzeme aldığını, geri ödemediğini, babamın bu borçları ödediğini öğrendim. Babam bu şekilde Gani Güngör'ün yaklaşık 1,5-2 milyon TL borcunu ödedi. Aralarındaki sıkıntının bundan olduğunu düşünüyorum.

Ben, bu şahıs hakkında duyduklarımı babama söyleyerek dolandırıcı ve tehlikeli biri olduğunu belirttim. Babam, şüphelinin uzun yıllardır yanımızda çalıştığını söyleyerek, çevremizdeki insanların duymasının hoş olmayacağını belirtti. Bu konuya karışmamam gerektiğini söyledi. Olay yerinde güvenlikçi olarak çalışan şüphelinin oğlunun da konuya dahil olduğunu düşünüyorum."