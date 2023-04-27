Sarı bilmece! Bayi ve esnafın ÖTV çekişmesi: İndirim var ama satan yok

Ticari araçlarda ÖTV alınmadan satış yapılacağı haberi sektörde büyük sevinçle karşılandı. Tır, kamyon, kamyonet ve minibüs gibi araçların ÖTV oranları yüzde 1 - yüzde 15 arasında değişirken, taksiler için kullanılan binek araçlardaki ÖTV indirimi yüzde 30-40'lara kadar çıkıyor. Bu nedenle ÖTV'siz ticari araç satışı en çok taksicilere yaradı. Ancak taksi esnafı bayilerde araç bulamadığından şikayet etmeye başladı. Türkiye'nin en büyük taksi ticareti yapan şirketlerinden birinin patronu ile son durumu konuştuk. İsmini vermek istemeyen sektör temsilcisi yaşanan durumu tüm açıklığıyla gazetemize anlattı.

"EKSTRA PARA İSTİYORLAR"

"Bayilerde araç yok, olsa da bize satmıyorlar" diyen kişi şu bilgileri verdi: Biz bu işi 1 ay önceden haber aldık. Bayilerle k ...

KAAN ZENGİNLİ-