AK Parti'de 15 Mayıs senaryoları: Yeni kadro kulisleri başladı

AK Parti'de üç dönem kuralının istisnasız uygulanarak tecrübeli isimlerin milletvekili aday listesi dışında kalması ve ikisi hariç Bakanların tamamının aday yapılması seçim sonrası yeni kadro kulislerini hareketlendirdi.

Seçimin kazanılması halinde hem kabine, hem de Meclis yönetiminde görev alabilecek isimler konuşulmaya başladı. AK Parti kulislerinde, Ankara'dan aday olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay veya Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı yapılabilecekleri belirtiliyor.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana parti içinde ve AK Parti hükümetlerinde farklı görevlerde bulunan eski bakan Faruk Çelik veya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun grup başkanı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Plan Bütçe Komisyonu başkanı olacağı konuşuluyor

İKİSİ HARİÇ BAKANLARIN TAMANININ ADAY YAPILMASI KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

AK Parti'de üç dönem kuralına istisnasız uygulanarak tecrübeli isimlerin milletvekili aday lisetsi dışında kalması ve ikisi hariç Bakanların tamamının aday yapılması seçim sonrası yeni kadro kulislerini hareketlendirdi.

Ak Parti kulislerinde Ankara'dan aday olan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat oktay veya Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı yapılabilecekleri belirtiliyor.

BAKANLAR GRUP YÖNETİMİ VEYA KOMSİYON BAŞKANI OLACAK

Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana parti içinde ve AK Parti hükümetlerinde farklı görevlerinde bulunan eski Bakan Faruk Çelik veya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Grup Başkanı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un plan bütçe komisyon Başkanı olacağI, Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise ya grup yönetiminde ya da Meclis Dışişleri Komisyon Başkanlığında değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ismi ise TBMM Anayas Komisyonu Başkanlığı için geçiyor

ÜÇ İSİM BAKANLIK İÇİN ADI GEÇİYOR

Melcis Başkanı Mustafa Şentop Cumhurbaşkanı Sözcüsü, İbrahim Kalın Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Fatih Şahin Kabinede görev alabilecekleri konuşuluyor.

Seçim sonrası AK parti açısından Meclis çoğunluğu konusunda riskli bir durum ortaya çıkmazsa milletvekilleri seçimlere rağmen bazı bakanların yeniden kabinede görev alabilecekleri belirtiliyor.

KURTULMUŞA YENİ GÖREV: MECLİS BAŞKANLIĞI

Genel Merkez yönetiminde ise konrgeye kadar radikal bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Kurtulmuş'un Meclis yönetiminde görevlendirilmesi durumunda yerine herhangi bir atama yapılmayacağı ve Binali Yıldırım'ın tek Genel Başkan vekili olarak kalacağı belirtiliyor.

Seçim bölgesinde Vatandaş nezdinde karşığı olan ancak üç dönem kuralı sebebiyle liste dışı kalan isimlerden Ak Parti Şanlıurfa milletvekili Kasım Gülpınar Erdoğan imzasıyla Genel Başkan danışmaı olarak tayin edildi.

YÜCEL KAYAOĞLU