Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

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