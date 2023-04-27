Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara'daki operasyonda 9 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 09:18, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 09:19
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.
Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.