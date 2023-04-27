Dolar günü 19,43 TL'den tamamladı
Güne yatay başlayan dolar, günü 19,43 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 18:03, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 18:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,4260
|19,4270
|19,4360
|19,4370
|Avro
|21,5280
|21,5290
|21,4050
|21,4060
|Sterlin
|25,4010
|25,5270
|24,2310
|24,3230
|İsviçre Frangı
|22,9400
|23,0550
|21,6790
|21,7490
|ANKARA
|ABD Doları
|19,3960
|19,4760
|19,4060
|19,4560
|Avro
|21,4880
|21,5680
|21,3650
|21,4250
|Sterlin
|25,3410
|25,5510
|24,1710
|24,3710