İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

2023-MSÜ sınav sonuçları açıklandı
2023-MSÜ sınav sonuçları açıklandı
%1.99 Faizli 50.000 TL Kredi!
%1.99 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız
Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız
Sarı bilmece! Bayi ve esnafın ÖTV çekişmesi: İndirim var ama satan yok
Sarı bilmece! Bayi ve esnafın ÖTV çekişmesi: İndirim var ama satan yok
Mesaiye iki günlük ara
Mesaiye iki günlük ara
'Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir'
'Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir'
Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
Ali Yalçın: Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim
Ali Yalçın: Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim
'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı
'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı
TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama
TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama
Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok
Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemi yapıldığı' iddiasına açıklama
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemi yapıldığı' iddiasına açıklama
Türk Kızılay'dan 'kan satışı' iddialarına açıklama
Türk Kızılay'dan 'kan satışı' iddialarına açıklama
Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak
Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak
Bakan Soylu: Polisimiz terör kıyafetini giymiş milletvekili adayını kıskıvrak aldı
Bakan Soylu: Polisimiz terör kıyafetini giymiş milletvekili adayını kıskıvrak aldı
Togg CEO'su Karakaş: Mayıs'ta 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz
Togg CEO'su Karakaş: Mayıs'ta 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz
AK Parti'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
AK Parti'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor
İşte oy pusulaları! 9 farklı boyda olacak, 1 metreyi bulacak
İşte oy pusulaları! 9 farklı boyda olacak, 1 metreyi bulacak
YSK Başkanı Yener'den 'seçim güvenliği' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'seçim güvenliği' açıklaması
Seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntüleri hakkında açıklama
Seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntüleri hakkında açıklama
'Yaklaşık 6,5 yılda kaymakam ve vali yardımcısı sayımız 135 oldu'
'Yaklaşık 6,5 yılda kaymakam ve vali yardımcısı sayımız 135 oldu'
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal
2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru
2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 10:06, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 10:30
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Havalimanının dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana sandıklar konuldu. Oy verme işleminde önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yemin edilmesinin artından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde dış hatlar gidiş terminaline 6 numaralı kapının yakınına kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, oylarını kullandı.

- "İlk oyu ben vermek istedim"

İstanbul Havalimanı'nda oyunu ilk kullanan, Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Ferhat Kopuz oldu.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Kopuz, tatil için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Kopuz, ilk oyu kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tatile gelince oyumu kullandım. Sabah saat 06.00'dan beri buradayım. Üsküdar'dan geldim. İlk oyu ben vermek istedim." dedi.

- "Oy kullanırken çocuklarım, kızlarım aklıma geldi"

Katar'da çalışan Lütfi Çiçek ise heyecanlı bir ana denk geldiğini kaydetti.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Çiçek, "Öncelikle bu seçimlerin ülkemize, tüm Türk ve Müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Barış, huzur, esenlik ve istikrar getirmesini diliyorum. Oy kullanırken çocuklarım, kızlarım aklıma geldi. Onların geleceği için oy kulandım. Allah hayırlı, uğurlu etsin." diye konuştu.

- "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim"

Suudi Arabistan'a giden Altuğ Taşman ise "Herkes için hayırlı olsun, çocuklarımız, geçlerimizin geleceği için. İnşallah her şey daha iyi olur. Oyumu ya burada ya da konsoloslukta kullanacaktım, burası denk geldi. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim." ifadelerini kullandı.

Gümrük kapılarında 27 Nisan Perşembe saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber