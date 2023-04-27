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Amasra maden davasının sanık avukatı madenci yakınlarının duruşmadan çıkarılmasını istedi

Bartın Adliyesi'nde görülen Amasra'daki maden patlaması davasında ilk iki gün sona erdi. Davanın ilk iki gününde, madenin müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi ve iş güvenliği baş mühendisi Volkan Soylu'nun savunmaları alındı, sorguları yapıldı. Duruşmaya damga vuran ise, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi'nin avukatı Çağla Dursun oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 10:15, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 10:18
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Amasra maden davasının sanık avukatı madenci yakınlarının duruşmadan çıkarılmasını istedi

Sabah saatlerinde mahkeme heyetinden madenci ailelerinin duruşma salonundan çıkartılmasını isteyen Dursun, bu talebini "Psikolojimiz bozuluyor" diyerek gerekçelendirdi. Dursun, bu sırada duruşma salonuna gelen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun duruşma salonundan çıkarılmasını istedi. Bu talebin ardından madenci aileleri tepki gösterdi. Salona çevik kuvvet girdi. Dursun, "Burası siyaset arenası değil" diye bağırdı. Gerginlik artınca mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

'İSİM VERSİNLER, GEREĞİNİ YAPALIM'

Duruşmanın öğle arasından sonra tekrar söz alan Dursun, bu kez de hakkında konuşan madenci yakınları ve avukatlarını üstü kapalı bir biçimde tehdit etti. Dursun, "Verdikleri röportajlarda, sanıkların değil sarayın avukatları diyorlar. Kimden bahsettiklerini isim vererek söylesinler, biz de gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

VALİ'DEN AVUKATA ZİYARET

Zonguldak Barosu'na kayıtlı olan Çağla Dursun'un, devlet erkanıyla içli dışlı olduğu Zonguldak Valiliği'nin yaptığı paylaşımda da göze çarpıyor. Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın, Dursun'u ofisinde ziyaret ettiği görülüyor.

STAJYERKEN KENDİNİ AVUKAT OLARAK TANITTIĞI İÇİN UYARI ALDI

Dursun, 2020 yılında, avukat olmadığı dönemde avukat sıfatını kullanarak kendisini tanıttığı için gündeme gelmişti. Zonguldak Barosu, Dursun'u yazılı olarak uyarmış ve kendisini avukat olarak tanıtmasını Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmişti.

AYM VE YARGITAY ÜYESİYLE İFTAR

Henüz genç bir avukat olan Dursun, yüksek yargı mensupları ve başsavcılarla olan temaslarını da sosyal medya hesabında yayınlıyor. Dursun, bir dönem Adalet Bakanlığı da yapan Yargıtay üyesi Kenan İpek ve Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan'la birlikte katıldığı bir iftar programında çekilen fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı.

İpek, Türkiye tarihindeki en büyük toplu işçi ölümü olan Soma'daki maden kazasıyla ilgili çıkan karara ilişkin bozma kararı veren Yargıtay heyeti arasında yer alıyor.

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