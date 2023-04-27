2023-MSÜ sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2023-MSÜ sınav sonuçlarını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 11:09, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 11:22
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
DUYURU
(27 Nisan 2023)
2023-MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı
2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ