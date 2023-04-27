Muğla'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 11:35, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 11:49
Fethiye'den Karadere İlkokuluna öğretmenleri taşıyan, Osman M. idaresindeki 48 S 3466 plakalı servis minibüsü, Çukurincir Mahallesi, Karadere mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen minibüsteki 9 öğretmen ile sürücü yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.