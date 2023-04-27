'300 milyar dolar politik bir palavra'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmaları halinde yurt dışından 300 milyar dolar getireceğini belirtti.

- 300 milyar dolar İngiltere MB'nın yüzde 25'i

Nurettin Canikli 300 milyar doların, İngiltere Merkez Bankası bilanço büyüklüğünün yüzde 25'ine denk geldiğini, "değil 300 milyar dolar, parasal sıkılaştırmadan dolayı sermaye ihraç edecek gücü olmayan İngiltere'nin 10 milyar dolar dahi göndermesi mümkün değil" dedi.

Nurettin Canikli bugün yeni bir açıklama yaptı ve Millet İttifakı üyelerinin 300 milyar doları kaç yılda getireceklerine dair söylemlerindeki çelişkileri eleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada 300 milyar doları 1 yılda getireceklerini belirtmişti. Ali Babacan ise geçen gün bu paranın 10 yılda geleceğini ifade etti. CHP lideri gelen eleştiriler sonrasında 300 milyar doların 5 yıl içerisinde geleceğini ifade etti. İYİ Parti'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı ise bu paranın 3 yılda geleceğini söyledi.

Nurettin Canikli yapılan açıklamaları şu şekilde eleştirdi: "300 milyar dolar doğrudan yabancı sermayenin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından önce 1 yıl içinde getireceği duyuruldu. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu süreyi 5 yıla çıkardı. Ali Babacan bu kadar para 5 yılda gelmez 10 yıl gerekir dedi. Süre açık artırmaya çıktı. 7'li masanın diğer genel başkanlarından yeni bir artırım olur mu, doğrusu bilemiyoruz, bekliyoruz. 7'li masa ortaklarının birbirlerinin kuyularını kazma konusundaki sabırsızlarının da dikkat çekici olduğunu belirtmeliyim."

İşte Nurettin Canikli'nin açıklaması