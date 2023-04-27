Samsun'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde araziye devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü ise yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 12:55, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 12:56
PTT İlkadım Şubesi'nde çalışan Salih Kuru'nun kullandığı (36) 60 ADV 018 plakalı otomobil, Çırakman Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki araziye devrilip yaklaşık 400 metre yuvarlandı.
Otomobilde bulunan Kuru'nun mesai arkadaşı Yasin Bedir (41) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.