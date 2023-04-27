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Polisin ikna çalışması sonucu Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

HDP il binası önünde 2020 yılında oturma eylemine katılan anne Sakine Tunar, 1333 gün sonra Erzurum'da oğluyla buluşturuldu- Uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 40'a yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 13:05, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 13:08
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Polisin ikna çalışması sonucu Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan evladı için 1333 gündür evlat nöbeti tutan anne Sakine Tunar, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güveni tesis etmeye çalışırken, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında ise örgüt tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşerek ikna faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, 2017'de İstanbul'dan kandırılarak terör örgütüne katılan C. Tunar'ın (24) teslim olması için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 yıl süren bir çalışma yürüttü.

Ailesinin ve ekiplerin ikna etmesi sonucu terör örgütünden kaçarak Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Tunar, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde annesi ve ağabeyi ile buluşturuldu.

- 1333 gün sonra evladına kavuştu

Dağa kaçırılan çocuğu için 2020'de HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Diyarbakır annelerinden Sakine Tunar, ekiplerin çalışmasıyla 1333 gün sonra evladına kavuştu.

Oğlunu karşısında görünce gözyaşlarını tutamayan anne Tunar, evladının ellerini okşayıp sarıldı.

Anne Tunar, gazetecilere, evladına kavuştuğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Yıllar sonra oğluna kavuşabildiğini ifade eden anne, "Mutluyuz çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Ağabey C. Tunar da herkesin gelip ailesine kavuşmasını istediklerini belirterek, "Çok şükür biz umutluyuz. Buna da şükür. Biz anneler ağlamasın istiyoruz. Ümidimiz yoktu, biz her gün ağlıyorduk. Yıllardır bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Tunar ailesinin evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 40'a yükseldi.

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