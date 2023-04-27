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'443 bin 562 kadınımız mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi alıyor'

"Bugün 443 bin 562 kadınımız mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık, kalfalık eğitimi alıyor, 11 kat artmış. Tüm bunların amacı kadınımızı güçlü kılmak, kadınımızı ayakları üzerinde duran ve ailenin koruyucusu olarak desteklemek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 14:04, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 14:05
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'443 bin 562 kadınımız mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi alıyor'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün 443 bin 562 kadınımız mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık, kalfalık eğitimi alıyor, 11 kat artmış. Tüm bunların amacı kadınımızı güçlü kılmak, kadınımızı ayakları üzerinde duran ve ailenin koruyucusu olarak desteklemek." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bakan Özer, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki Ordu Kadın Kooperatifleri Buluşması programına katıldı.

Özer, buradaki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranının diğer kademelerdeki okullaşma oranını geçtiğini söyledi.

Türkiye'de bunu yüzde 65'ten yüzde 99,86'ya çıkardıklarını aktaran Özer, İstanbul'da ise yüzde 44'lerde, 47'lerde olan okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını kaydetti.

Bakan Özer, okul öncesi eğitim oranının artışının önemine dikkati çekerek, "Kadın istihdama katılmak istiyor, iş gücü piyasasında alacağı maaş çocuğunu kreşe verdiğinde ödeyeceği maaşla karşılaştırılabilir seviyede olduğu zaman istihdamdan geri çekiliyor. İşte biz bunu ortadan kaldırmış olduk. Kadının üreten, istihdam edilebilir ve ayakları üzerinde kalabilmesi için çok önemli bir hamleyi gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri ile kadınların istihdam edilebilirliğine katkı verecek kursları sürekli hizmete sunduklarını belirten Özer, 2020 yılında bu kapsamda tüm Türkiye'de yaklaşık 3 milyon, 4 milyon civarında kursiyere ulaştıklarını, bunun yüzde 60-70'inin kadınlardan oluştuğunu aktardı.

Özer, 2022'de her ay 1 milyon vatandaşa ulaşma hedefi koyduklarını ifade ederek, bunun da 700 bin kadına ulaşmak anlamına geldiğini söyledi.

Geçen seneyi 13,5 milyon vatandaşa ulaşarak tamamladıklarını dile getiren Özer, 2023'de 3 ay içerisinde 4,5 milyon vatandaşa ulaştıklarını, bunun yüzde 70'inin kadınlar olduğunu kaydetti.

- "Türkiye'deki genç işsizliği de adım adım azaltacağız"

Özer, mesleki eğitim merkezleriyle ilgili 2021 yılı sonunda çok önemli bir kanun değişikliği yaptıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kez işverenin de işsiz olanların da her iki kesim için de cazip bir mesleki eğitim merkezi ortaya koyduk. Kaydolan, asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret alıyor üç yıl boyunca çıraklığında, kalfa olduğunda yüzde 50'ye çıkartıyoruz asgari ücretin. Hem eğitim alıyor hem ücret alıyor. Aynı zamanda iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalıyoruz. 2021 yılının sonunda Türkiye'deki çırak kalfa sayısı 159 bindi, şu anda 1 milyon 400 bin. 1 milyon 400 bin genç işsizimiz, kadınımız, gencimiz yaş sınırlaması da yok sadece ortaokul mezunu olması yeterli, bir anda mesleki eğitim merkezleriyle buluştu. İnşallah sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmekle kalmayacağız, aynı zamanda Türkiye'deki genç işsizliği de adım adım azaltacağız."

Çırak ve kalfa sayı 159 bin iken bunun içerisindeki kadın sayısının 39 bin 391 olduğuna dikkati çeken Özer, "Bugün 443 bin 562 kadınımız mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık, kalfalık eğitimi alıyor, 11 kat artmış. Tüm bunların amacı kadınımızı güçlü kılmak, kadınımızı ayakları üzerinde duran ve ailenin koruyucusu olarak desteklemek." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, tüm bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştiğini vurgulayarak, kendisine minnettar olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak Ordu'daki kadın kooperatiflerini güçlendirmek istediklerini aktaran Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ordu'da öyle bir model oluşturalım ki bu modeli tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. Dolayısıyla amacımız sizleri bu süreçlerde tüm imkanlarımızla desteklemek. Birinci adımımız şu olacak; Sayın Valimiz 19 kadın kooperatifimize yarından itibaren çok önemli miktarda maddi destek sağlayacak. İkinci müjdemiz; kadın kooperatiflerimizin üretmiş olduğu tüm yiyecek, içecek ve diğer alanlarla ilgili bizim kullanabileceğimiz, Milli Eğitim Bakanlığının pansiyonlarında, uygulama otellerinde, öğretmenevlerinde kullanılabilecek tüm ürünleri biz bakanlık olarak satın almaya talibiz. Üçüncü desteğimiz de her kadın kooperatifine en az bir usta öğretici alacağız."

Bakan Özer, konuşmasının ardından kadın kooperatifleri tarafından açılan stantları gezdi.

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