Merkez Bankası rezervleri 116,1 milyar dolar oldu

Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Faizsiz 20.000 TL'yi Kaçırmayın!
Faizsiz 20.000 TL'yi Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
'300 milyar dolar politik bir palavra'
'300 milyar dolar politik bir palavra'
Erdoğan'dan engelli öğretmenlerden atanamayan diğer adaylar hakkında açıklama
Erdoğan'dan engelli öğretmenlerden atanamayan diğer adaylar hakkında açıklama
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız
Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız
Sarı bilmece! Bayi ve esnafın ÖTV çekişmesi: İndirim var ama satan yok
Sarı bilmece! Bayi ve esnafın ÖTV çekişmesi: İndirim var ama satan yok
Mesaiye iki günlük ara
Mesaiye iki günlük ara
'Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir'
'Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir'
Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
Ali Yalçın: Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim
Ali Yalçın: Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim
'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı
'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı
TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama
TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama
Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok
Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemi yapıldığı' iddiasına açıklama
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemi yapıldığı' iddiasına açıklama
Türk Kızılay'dan 'kan satışı' iddialarına açıklama
Türk Kızılay'dan 'kan satışı' iddialarına açıklama
Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak
Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak
Bakan Soylu: Polisimiz terör kıyafetini giymiş milletvekili adayını kıskıvrak aldı
Bakan Soylu: Polisimiz terör kıyafetini giymiş milletvekili adayını kıskıvrak aldı
Togg CEO'su Karakaş: Mayıs'ta 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz
Togg CEO'su Karakaş: Mayıs'ta 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz
AK Parti'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
AK Parti'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor
İşte oy pusulaları! 9 farklı boyda olacak, 1 metreyi bulacak
İşte oy pusulaları! 9 farklı boyda olacak, 1 metreyi bulacak
YSK Başkanı Yener'den 'seçim güvenliği' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'seçim güvenliği' açıklaması
Seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntüleri hakkında açıklama
Seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntüleri hakkında açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 116,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 20 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 400 milyon dolar azalarak 116 milyar 131 milyon dolara geriledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 14:56, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 16:28
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri 116,1 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 20 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 533 milyon dolar azalışla 66 milyar 878 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Nisan'da 69 milyar 411 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 866 milyon dolar azalarak 52 milyar 119 milyon dolardan 49 milyar 253 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 400 milyon dolar azalışla 121 milyar 531 milyon dolardan 116 milyar 131 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
07.04.202352.61268.491121.103
14.04.202352.11969.411121.531
20.04.202349.25366.878116.131

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber