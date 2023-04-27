Ankara-Sivas YHT'nin Yozgat ve Kırıkkale garında yoğunluk yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılımıyla düzenlenen törenle dün hizmete açılan Ankara-Sivas YHT, seferlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Ankara YHT ulaşımın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurmasının ardından vatandaşlar, Yozgat ve Kırıkkale'deki YHT garında yoğunluk oluşturdu.

Yozgat'tan Ankara'ya bilet alan Cemal Koçaker, senelerdir bugünü beklediklerini, büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Bileti uygulama üzerinden internetten aldığını belirten Koçaker, "İnşallah bütün illerimizden hızlı tren geçer. Vatandaşlarımız rahat seyahat eder, hızlı tren herkese hayırlı uğurlu olsun. Devletimize, milletimize Rabbim zeval vermesin. Yüksek hızlı trene ilk kez bineceğim." dedi.

Betül Korkmaz, "Ben akraba ziyareti için Yozgat'a gelmiştim. Buradan Konya'ya otobüsle dönecektim ama hızlı treni duyunca biletimi iptal edip aktarmalı olarak Konya'ya gideceğim. Buradan Ankara'ya, Ankara'dan Konya'ya gideceğim." diye konuştu.

Ankara'dan gelip Çorum'un Alaca ilçesine giden Kevser Arslan ise "Mesafe yaklaştığı için hızlı trenle geldim. Buradan Alaca'ya gideceğim. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.

Taksici Adem Ercan da hızlı tren garına ilk müşterisini getirdiğini ve işlerinin bundan sonra artacağını belirtti.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de de vatandaşlar ücretsiz YHT seferlerinden yararlanabilmek için garda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise bilet bulamadı.

Üniversite öğrencisi Emre Yıldız, gazetecilere, Yozgat'tan staj işi için Kırıkkale'ye geldiğini, hızlı trenle ücretsiz Yozgat'a döneceğini söyledi.

Hızlı tren hizmetinin vatandaşlar için iyi olduğunu aktaran Yıldız, "Bir aylık ücretsiz olması da insanlarımız için çok iyi oldu. Malum, bilet fiyatları biraz fazla. Bu şekilde ücretsiz gidip gelme imkanım var." diye konuştu.

Ailesiyle Sivas'a gitmek için garda bekleyen Zeynep Dinç ise "İlk binenlerden olacağız, mutluyuz. Sivas'ı gezip geleceğiz. Uzun zamandır bunu bekliyorduk. Memleketimize hayırlı olsun." dedi.

Hızlı trenle Ankara'dan Kırıkkale'ye gelen Ertan Oflaz ise "Çok mutlu ve huzurlu bir şekilde yolculuk yaptık. Allah devletimize zeval vermesin. Hizmetlerinin devamını diliyoruz. Benim için ücretsiz olması da o kadar önemli değil, önemli olan hizmetti. Çok güzel bir yatırım yapılmış. İnşallah bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.