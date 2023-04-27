Bakan Muş: Eğer güçlü bir irade olmazsa ülke yönetilmez

Samsun'un Bafra ilçesine esnaf ziyaretlerinde bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sivil toplum kuruluşlarıyla da bir ayaya geldi. Öğretmenevinde muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada, "Hatırlarsanız koalisyon dönemleri, 2 partili koalisyon dönemleri, azınlık hükümetleri, 3 partili koalisyonlar ve 2001 bankacılık krizi. Dünyada kriz yoktu o zaman, kriz sadece bizim ülkemizdeydi. İşte o 90'lı yılların kötü yönetimi 2001'de bankacılık krizi ile patlıyor. Aslında 90'lı yılarda hortumlanan bankalar 2001'de patlak veriyor. Ve milyarca dolar fatura vatandaşın sırtına yükleniyor. 2001'de iktidara Adalet ve Kalkınma Partisi geliyor ve o günden bu güne kadar tek başına ülkeyi yönetiyor. 2017'de anayasa değişikliği yapılıyor ve 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk seçimleri yapılıyor. Cumhur İttifakı olarak seçimi kazanıyoruz ve bu seçimi de kazanmak için mücadele ediyoruz" hatırlatmasında bulundu.

Konuşmasında Millet İttifakı'na yüklenen Muş, "Millet İttifakı'nın bize vadi ne? 'Biz diyor 7 partili bir koalisyon', bunu onlar söylüyor. '7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, 7 tane siyasi parti olacak, her bir cumhurbaşkanı yardımcısının en az bir tane bakanı olacak. Birden fazlada olabilir.' Peki, bu 7 cumhurbaşkanı yardımcısı var ya bu bakanlar kendi genel başkanından mı talimat alacak yoksa cumhurbaşkanından mı talimat alacak. Nasıl yönetecekler? Arkadaşlar biz bu filmi izledik. İkili koalisyon, üçlü koalisyon yedili koalisyona çıktı, vaat edilen bu. Türkiye terörle mücadele veriyor. 40 yıldan fazla bununla mücadele veriyor. Niçin mücadele veriyor, milli birliği korumak için. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için. Peki, CHP ne diyor şimdi? 'HDP biz Kemal Bey'in karşısına aday çıkarmıyoruz' diyor. Peki, neyin karşılığında 'ben Güneydoğu'da özerklik istiyorum' diyor. Peki, biz 40 yıldır neyin mücadelesini verdik. Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var, Türkiye'nin gelişmeye ihtiyacı var, Türkiye'nin refaha ihtiyacı var ve dünyada güç dengelerinin değiştiği bir yerde güçlü bir iradeye ihtiyacı var. Eğer güçlü bir irade olmazsa ülke yönetilmez" ifadelerini kullandı.