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Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı

Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar adliye sevk ediliyor. Gazeteciler Beritan Canözer Mehmetşah Oruç, Abdurrahman Gök ve Remzi Akkaya tutuklandı. İki avukat ve iki tiyatro oyuncusu ise serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 16:07, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 16:08
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Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 25 Nisan'da 21 ilde düzenlene operasyonda aralarında HDP yöneticileri, gazeteciler, avukatlar, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu 128 kişi gözaltına alındı.

Emniyette ifade vermeyi kabul etmeyen gazetecilerden Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmetşah Oruç ve Mikail Barut ile siyasetçi Hakim Kaya, Şahin Biçimli, 78'liler Derneği'nden Abdulgani Alkan adliyeye sevk edildi.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatların da emniyette ifade vermediyi reddettiği belirtildi.

Dört gazeteci tutuklandı

Gazeteciler Beritan Canözer, Abdurahman Gök, Mehmetşah Oruç ve Remzi Akkaya savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Dört gazeteci de tutuklandı.

Kemal Kurkut cinayetini fotoğraflarıyla ortaya çıkarmıştı

Gazeteci Abdurrahman Gök, 21 Mart 2017'de Nevroz kutlamaları öncesi üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un polis tarafından vurularak öldürülmesini fotoğraflamıştı. Valilik Kurkut'un "canlı bomba şüphesiyle" vurulduğunu açıklarken, Gök'ün fotoğrafları gerçeği ortaya çıkarmıştı. Gök'e "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.

İki avukat ve iki tiyatro oyuncusu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan avukatlar Gurbet Özbey Öner ile Jiyan Sametoğlu emzirme döneminde bebekleri olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tiyatro oyuncusu Elvan Koçer, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiriyle, tiyatro oyuncusu Şahperi Alphan Bayhan da savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Barolar Birliği Başkanı Sağkan Diyarbakır'da

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, gazeteci, siyasetçi, avukat ve sanatçıların da aralarında bulunduğu 128 kişinin gözaltına alındığı operasyonunun ardından Diyarbakır'a gitti.

Sağkan, Diyarbakır Barous Başkanı Nahit Eren, Muş, Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak, Mardin, Batman ve Van Wan baro başkanlarıyla birlikte soruşturmaya yönelik bilgi almak için Diyarbakır Adliyesi'ne geçti.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 216 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 128 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlara "örgüt üyeliği" suçlaması yöneltildiği belirtilirken, dosyaya gizlilik kararı getirildi.

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