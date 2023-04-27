Okul penceresinden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralı öğrenciyi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

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