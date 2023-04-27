Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama

Bakan Bilgin, Ankara Ticaret Odasının (ATO) 29. Dönem 6. Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Çalışma hayatının uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına çözüm ürettiklerini belirten Bilgin, bu kapsamda aralarında 3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeli ve geçici işçilere kadronun da olduğu düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsattı.

Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna da değinen Bilgin, "Çözemediğim bir dosya kaldı. Taşeron işçi meselesi. Asıl işte taşeron olmaz. Bu önümüzde. Önümüzdeki dönemde onu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın Bağ-Kur'luların emekliliği hak etme koşullarının SSK'lılar ile aynı seviyeye getirilmesi yönünde talebi olduğunu anımsatan Bilgin, şu bilgileri verdi:

"Küçük işletmelerde çalışanlar hem emekçi hem sermayedar. Bu işletmelerin sahipleri için büyük işletmelerin emeklilik şartlarını geçerli sayamayız. Dolayısıyla mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bu da önümüzde. Bütün hazırlıklar bitmiş, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür."

- "Akkuyu Nükleer Güç Santrali her alanda fayda sağlayacak"

Türklerin asker olduğu kadar tüccar bir millet de olduğunu belirten Bilgin, "Eğer ticareti bilmeseydik burada bin yıl değil, muhtemelen 50-60 ya da 100 yıl yaşayabilirdik. Daha uzun ömürlü olmazdı." dedi.

Cumhuriyetin ilanının ardından belirlenen iktisat politikalarının ülke ekonomisine yön verdiğini vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Atatürk İzmir İktisat Kongresi'nde dünyaya bir mesaj veriyor: Biz sosyalist bir ekonomi kurmayacağız ama sizin gibi liberal kapitalist bir ekonomi de kurmayacağız. Devlet sanayiyi, ticareti geliştirecek politikaları desteleyecek. Atatürk'ün çizdiği bu çerçeve bizim iktisat politikamızın temelini oluşturmuştur."

Türkiye ekonomisinin Kovid-19 salgını sürecinden olumsuz etkilendiğini ifade eden Bilgin, bunda salgın döneminde verilen sosyal desteklerin etkisinin de olduğunu söyledi.

Bilgin, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna dikkati çekerek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemine değindi.

Nükleer santralin, enerji üretiminin yanında nükleer teknolojinin kullanımı açısından da Türkiye'ye faydalar sağlayacağını vurgulayan Bilgin, tesisin devreye girmesiyle Türkiye'nin enerji kaynaklarının çeşitleneceğini dile getirdi.