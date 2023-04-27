Emeklileri 8 milyon lira dolandıran şebekeden 12 kişi tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, senet, ajanda ve benzeri evraka el konuldu, 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Üç ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Denizli, Aydın, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

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