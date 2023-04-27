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Bakan Koca: Bu ülke artık günübirlik hedeflere mahkum değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin artık günübirlik hedeflere mahkum bir ülke olmadığını vurgulayarak, "Türkiye, 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından, 2. yüzyılına, Türkiye Yüzyılı iddiasıyla giren ve bunu süratle başaracak bir ülkedir. Türkiye Yüzyılı, başka ülkelerin çıkarlarını, Türkiye ile iş ve güç birliğinde arayacağı, enerji alanından sağlığa, vazgeçilmez ortağa dönüşeceğimiz çağın adıdır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 19:11, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 20:55
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Bakan Koca: Bu ülke artık günübirlik hedeflere mahkum değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da gençlik buluşmasına katıldı. Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada gençlere seslenen Bakan Koca, doğduğu şehir Konya'da gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı'nda, bu ülke artık günübirlik hedeflere mahkum bir ülke değildir"

Türkiye'nin, gençlerin yaşlanmamasını, gençliğin fetih ruhuyla ülkeye yepyeni şeyler vermesini beklediğini ifade eden Bakan Koca, "Sizleri önceki kuşaklardan, babalarınızdan, annelerinizden ve hocalarınızdan ayıran bir özelliğiniz var. Bu özellik, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kuşağı olmanızdır. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Cumhuriyetin kuruluş yıllarını, o ilk kuşakların adanmışlığını hatırlamalıyız ve bayrağımızı şimdi tüm dünyanın göreceği şekilde yükseltmeliyiz. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile bayrağımızın tüm dünyanın göreceği şekilde nasıl yükseltebileceğimizi ifade etti. İlk nesli olduğunuz Türkiye Yüzyılı'nda, bu ülke artık günübirlik hedeflere mahkum bir ülke değildir. 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından, 2. yüzyılına, Türkiye Yüzyılı iddiasıyla giren ve bunu süratle başaracak bir ülkedir. Türkiye Yüzyılı, başka ülkelerin çıkarlarını, Türkiye ile iş ve güç birliğinde arayacağı, enerji alanından sağlığa, vazgeçilmez ortağa dönüşeceğimiz çağın adıdır. Türkiye Yüzyılı, ruhunu ilk neslinden, sizlerden alan yüzyıldır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Fahrettin Koca gençlerin sorularını cevapladı. Gençlik Buluşması'na Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı katıldı.

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