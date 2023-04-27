Maden faciası davasında ilginç savunma: Kuyubaşına dahi gitmem yasaklanmıştı

Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Faizsiz 20.000 TL'yi Kaçırmayın!
Faizsiz 20.000 TL'yi Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
EGM açıkladı: 10 bin polis alımı gerçekleştirilecek
EGM açıkladı: 10 bin polis alımı gerçekleştirilecek
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
'300 milyar dolar politik bir palavra'
'300 milyar dolar politik bir palavra'
Erdoğan'dan engelli öğretmenlerden atanamayan diğer adaylar hakkında açıklama
Erdoğan'dan engelli öğretmenlerden atanamayan diğer adaylar hakkında açıklama
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız
Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız
Sarı bilmece! Bayi ve esnafın ÖTV çekişmesi: İndirim var ama satan yok
Sarı bilmece! Bayi ve esnafın ÖTV çekişmesi: İndirim var ama satan yok
Mesaiye iki günlük ara
Mesaiye iki günlük ara
'Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir'
'Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir'
Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
Ali Yalçın: Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim
Ali Yalçın: Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim
'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı
'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı
TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama
TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama
Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok
Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemi yapıldığı' iddiasına açıklama
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemi yapıldığı' iddiasına açıklama
Türk Kızılay'dan 'kan satışı' iddialarına açıklama
Türk Kızılay'dan 'kan satışı' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Maden faciası davasında ilginç savunma: Kuyubaşına dahi gitmem yasaklanmıştı

TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin davada kendisinin görevden alındığını ve kuyubaşına dahi gitmesinin yasaklandığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 19:40, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 19:42
Yazdır
Maden faciası davasında ilginç savunma: Kuyubaşına dahi gitmem yasaklanmıştı

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılandığı davaya 3'üncü günde devam etti. Tutuklu yargılanan sanıklardan TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savunma yaptı. Kendisine mobbing uyguladığını ve görevden alındığını ifade eden Atmaca, "Ego savaşları diye bir ifade kullandım. Kimse bunu sormadı. Bazı arkadaşlar görev kabul etmiyordu. Benim görev yaptığım dönemde iş kazaları en az seviyeye indi. Kişi başına üretim en yüksek seviyeye yükseldi. Ben görevden alındım. Bana mobbing uyguladılar. Kuyubaşına dahi gitmem yasaklanmıştır. Ben görevden alınınca Müessese Müdürü Cihat bey yalnız kaldı. Sonrada bu olay oldu. Ben burada haksız yere tutukluyum" dedi.

Yetkilerinin alındığını ifade eden Atmaca'ya müşteki avukatlarınca "Kurumdan maaş alıyor musunuz?" şeklinde soru yöneltildi. Atmaca bu soruya davayla ilgisi olmadığını söyleyerek yanıt vermedi. Atmaca'nın, müşteki avukatlarının olaya ilişkin 'katliam' ifadesini, "katliam gibi kaza" olarak düzeltmek istemesi de dikkat çekti.

Kendisine hiçbir denetlemenin bildirilmediğini, denetlemelere eşlik etmediğini, acil eylem planının da kendisine tebliğ edilmediğini söyleyen Atmaca, görevde olduğu dönemde patlamanın yaşandığı bölgede çalışma ve kömür üretimi yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Dava, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman'ın savunmasıyla devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber