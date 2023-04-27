Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama

Zeytinburnu'nda kampüsü bulunan Biruni Üniversitesi'nin okul ücretine yüzde 100 ila yüzde 130 oranında zam yaptığı iddiaları tepkileri de beraberinde getirmişti. Yağmur altında toplanan öğrenciler zamları protesto etmişti. Biruni Üniversitesi Senato Üyesi ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatma Çelik konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Bu tablo Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınlamış olduğu yıllık artışları, enflasyonu da göz önüne almıştır"

Prof. Dr. Çelik, "Yapılan okul ücretiyle ilgili artış Türkiye'nin halihazırda içinde bulunduğu durumu ortaya koyan bir tabloyu yansıtıyor. Bu tablo Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınlamış olduğu yıllık artışları, enflasyonu da göz önüne almıştır. Bu noktada yüzde 91.97 yıllık ortalama enflasyon artışını görmüş. Bunun altında kalmamak için yüzde 89 ortaya konmuş. Bunu erken ödeme noktasında ödeyen öğrenciye de yüzde 15'lik indirim sağlamış. Bu Türkiye'deki birçok vakıf üniversitesinin altında kalan çok önemli bir rakam" dedi.

"Erken ödeme ve peşin indirim sağlanırsa da yüzde 74'lük bir artışla önümüzdeki yılı kapatacağımızı umut ediyoruz"

Prof. Dr. Çelik, "Hatta başardığımız için öğrencilerimizin de bizi saygıyla karşılaması gereken bir nokta. Ve istediğimiz şey de çok iyi öğrenci yetiştirmek. Bu noktada da ciddi anlamda çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ortaya koydukları bu performans bizleri gerçekten çok üzdü. Biz, onların motivasyonlarının düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü öğrencilerimizi çok seviyoruz. Onların ortaya koydukları gelecekle ilgili kaygılarını anlayışla karşılıyoruz. Biz de ülkemizle, dünyayla ilgili aynı kaygılara sahibiz. Bu yüzden de toplamda gördükleri artış yüzde 74. Eğer erken ödeme ve peşin indirim sağlanırsa da yüzde 74'lük bir artışla önümüzdeki yılı kapatacağımızı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Son derece adilane konulmuş bir rakam"

Prof. Dr. Fatma Çelik, "Bu belirsizliğin olduğu bir ortamda belirlenmeye çalışılmış bir rakam. Ve son derece adilane konulmuş bir rakam. Umarım onların da, ülkenin de, geleceğin de lehine olacak sonuçlar elde ederiz. Niyetimiz öğrencilerimizi hırpalamak değil. Tam tersi onları da çalışanlarımızla gelecekte ilgili yapacaklarımızla yukarıya çekmek. Umarım daha farklı noktalara ulaşmaz" diye konuştu.