Çadır kentteki yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde depremzede vatandaşların kaldığı çadır kentte elektrik aksamı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 aylık olduğu belirten Esila F. kaldırıldığı devlet hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.