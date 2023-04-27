Akit gazetesinin de bulunduğu binada yangın
Küçükçekmece'de 9 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde yangın çıktı. Akit gazetesi ve televizyonunun da bulunduğu binayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 21:37, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 21:38
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi'nde Akit Medya'nın
da içinde yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin bodrum katındaki halı imalathanesinde
henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, 9 katlı binanın diğer katlarına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yangın nedeniyle binada bulunan çalışanlar tahliye edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.