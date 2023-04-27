Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak

Teslimatların söz verildiği gibi devam ettiği belirtilen açıklamada, "Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X'leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin" denildi.

İlk sahipleri 29 Mart'ta TRT Haber yayınında belli olan Togg'un teslimatları devam ediyor.

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