28 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA 12. Genel Kurulunun açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, metroda vatandaşlarla bir araya gelecek, Ostim Altıneri Bulvarı'ndaki esnafı, Gelir İdaresi Misafirhanesi ve Başkent Öğretmen Evi'nde kalan depremzedeleri ziyaret edecek, Sincan Belediyesi Fuar Alanı'nda halkla buluşacak.

(Ankara/14.00-19.00)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun ve Kocaeli mitinglerine katılacak.

(Giresun/13.30/Kocaeli/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trambüs seferlerinin başlaması programına katılacak, Şanlıurfa Şoförler Odası üyeleriyle buluşacak, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapacak.

(Şanlıurfa/13.00/14.00/17.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da Kentsel Dönüşüm ile teşekkür toplantısına katılacak, Bağcılar, Küçükçekmece ile Esenyurt'ta halka seslenecek.

(İstanbul/10.00-17.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşu başkanları ile kahvaltıya katılacak, esnafa ziyarette bulunacak, Hürriyet Mahallesi'nde lokal açılışı ile mahalle buluşmasına iştirak edecek. Soylu, Bayrampaşa Altıntepsi Mahalle Buluşması ile Sultangazi'de düzenlenecek gençlik buluşmasına katılacak.

(İstanbul/09.00-20.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katılacak, Kocaeli Kongre Merkezi'nde vatandaşlara hitap edecek.

(İstanbul/14.30/Kocaeli/17.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret edecek, AK Parti Beylikdüzü 3 Kademe ilçe yönetim kurulları, mahalle başkanları ve meclis üyeleri ile teşkilat toplantısına katılacak, Beylikdüzü muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile buluşacak.

(İstanbul/11.45/14.30/16.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, valiliği, il başkanlığını, belediyeyi ziyaret edecek, Rizeliler Derneği Buluşması ile Halk Buluşması programlarına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Yalova/12.00-18.30)

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Ordu İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Ordu/10.30)

8- Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Çankaya Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, "Gençlerle Yürüyüş" etkinliğine katılacak.

(Ankara/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Uludağ Ekonomi Zirvesi 2023" programına katılacak.

(Sakarya/09.15)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HackMasters Yarışması'na, TEKNOFEST 2023 Açılış Töreni'ne, Keles Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne, Şehreküstü Seçim Ofisi Açılış Töreni'ne ve Tech-In Bursa Girişimcilik Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-11.45/Bursa/15.30-19.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Afyonkarahisar'da tarım sektörü temsilcileriyle toplantı yapacak, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Kütahya'da tarım sektörü temsilcileriyle, köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirecek.

(Afyonkarahisar/10.30-14.00/Kütahya/17.00-19.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak.

(Adana/17.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemi turizm istatistikleri ile mart ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi ve dış ticaret verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi devam ediyor.

GÜNCEL

1- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in açılış gösterisi, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.45)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküp Yatılı Erkek Kur'an Kursu temel atma törenine katılacak, Hızırbey Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, Altıyol Meydanı'nda "Kırklarelili Hemşehrilerimizle Dualarda Buluşuyoruz" Programı'na katılacak.

(Kırklareli/10.30/13.14/15.30)

3- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon genel merkezinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı ile 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müzesi'nin açılış törenine katılacak.

(Adana/16.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

(Antalya/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, Bodrumspor'u konuk edecek.

(Ankara/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Pire/21.30)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. turunda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.30)

5- Formula 1'de sezonun 4. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Bakü/16.00)