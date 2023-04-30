Mesleki çalışmalar beş günden eksik olarak planlanmışsa bile tam ek ders ödenir mi?

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu
Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu
Erdoğan: Nice sessiz devrimi hayata geçirdik
Erdoğan: Nice sessiz devrimi hayata geçirdik
Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Yarısı Bizden Kampanyasına rekor başvuru
Yarısı Bizden Kampanyasına rekor başvuru
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
'Bu yılki teknoloji bayramını önce İstanbul'da ardından da Ankara'da yapıyoruz'
'Bu yılki teknoloji bayramını önce İstanbul'da ardından da Ankara'da yapıyoruz'
Düğmeye basıldı...15 ilde FETÖ ve PKK operasyonunda 54 gözaltı
Düğmeye basıldı...15 ilde FETÖ ve PKK operasyonunda 54 gözaltı
Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Kasaplar ESK'den ucuz et talep ediyor
Kasaplar ESK'den ucuz et talep ediyor
Bakan Özer açıkladı: 10 ilde sınıfta kalma yok
Bakan Özer açıkladı: 10 ilde sınıfta kalma yok
Belediye Başkanı'na rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
Belediye Başkanı'na rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak
Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi
Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Benzine 90 kuruş indirim geldi
Benzine 90 kuruş indirim geldi
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Mesleki çalışmalar beş günden eksik olarak planlanmışsa bile tam ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere, 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma kapsamdaki ek ders ücretlerinin ne şekilde ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 00:10, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 15:29
Yazdır
Mesleki çalışmalar beş günden eksik olarak planlanmışsa bile tam ek ders ödenir mi?

Bilindiği gibi konu hakkında tüm teşkilatımıza gönderilen Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 04.04.2023 tarihli ve 73659578 sayılı yazısında; "... Öğretmenlerimiz, OBA platformu üzerinden daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları halinde mesleki çalışmalarını da tamamlamış sayılacaklardır. Eğitimler 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren öğretmenlerimizin erişimine açılacak ve 20 Nisan 2023 günü saat 23.59'da sona erecektir." açıklaması yer almaktadır.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararın 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Hükümden de anlaşılacağı üzere meslekle ilgili çalışma görevi karşılığında öngörülen ek ders ücreti haftalık olarak belirlenmiş, çalışma günü bazında bir belirlemeye gidilmemiştir. Bu nedenle söz konusu çalışmaların beş çalışma gününden az ya çok planlanması durumunda da yine haftada 15 saat ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19.04.2023 tarih ve 74736393 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerinin tüm gereklerini ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde eksiksiz olarak fiilen yerine getirmiş olmaları halinde bu kapsamda öngörülen haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber