Eğitim Müfettiş Yardımcıları e-Sınav uygulamalarında 'Bina Sınav Sorumlusu' olarak görevlendirilebilir mi?

Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapacak
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapacak
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Benzine 90 kuruş indirim geldi
Benzine 90 kuruş indirim geldi
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
'Akademisyen maaşlarını ele alacağız'
'Akademisyen maaşlarını ele alacağız'
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor
'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'
'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'
Başkent'te KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Başkent'te KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Memura 'büyükşehir' maaşı: Hayat pahalılığına karşı ilave destek
Memura 'büyükşehir' maaşı: Hayat pahalılığına karşı ilave destek
İzmir'de lüks sitede yangın: Bir blok tamamen yandı
İzmir'de lüks sitede yangın: Bir blok tamamen yandı
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?
Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Ana sayfaHaberler Eğitim

Eğitim Müfettiş Yardımcıları e-Sınav uygulamalarında 'Bina Sınav Sorumlusu' olarak görevlendirilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrosunda görev yapan personelin iliniz e-Sınav merkezinde yapılmakta olan e-Sınav uygulamalarında "Bina Sınav Sorumlusu" olarak görevlendirilip görevlendirilmeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 00:10, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 15:30
Yazdır
Eğitim Müfettiş Yardımcıları e-Sınav uygulamalarında 'Bina Sınav Sorumlusu' olarak görevlendirilebilir mi?

Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 19 uncu maddesinin 1.fıkrasının (b) bendinde; "e-Sınav bina komisyonu, milli eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı, il veya ilçe milli eğitim şube müdürü, maarif müfettişi ve uzman kadroları ile e-Sınav uygulamalarının gerçekleştirildiği salon veya salonların bulunduğu binalarda görevli okul veya kurum müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya öğretmen olarak görev yapan bir yetkilinin başkanlığında, her salonda e-Sınav uygulama sertifikasına sahip personelden bir sınav uygulama ve izleme sorumlusu ile uzman, mühendis, okul veya kurum müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, öğretmen, araştırmacı, programcı ve çözümleyici olarak görev yapanlardan bir salon başkanı ve bir gözetmen olmak üzere dört üyeden milli eğitim müdürünün teklifi ve valilik veya kaymakamlık oluru ile oluşturulur." hükmü yer almaktadır

Ve aynı Yönergenin "Tanımlar" bölümünde "Maarif Müfettişi" tanımı olarak, "Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile maarif müfettişleri başkanlıklarında görevli maarif müfettişleri başkanı, maarif müfettişleri başkan yardımcısı, maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısını" ibaresi yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.04.2023 tarih ve 73766988 sayılı görüş yazısında; "Maarif müfettiş yardımcısı kadrosunda görev yapan personelin e-Sınav oturumlarında Bina Komisyon Başkanı (Bina Sınav Sorumlusu) olarak görevlendirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber