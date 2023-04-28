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Memura 'büyükşehir' maaşı: Hayat pahalılığına karşı ilave destek

Büyükşehirde görev yapan memurlara kira desteği dahil ilave ödeme yapılacak. Destekler için 'bölgesel' geçim endeksi dikkate alınacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 08:26, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 09:17
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Memura 'büyükşehir' maaşı: Hayat pahalılığına karşı ilave destek

Geçmişte terör sebebiyle Doğu ve Güneydoğu'ya gitmek istemeyen kamu çalışanları, bu defa yüksek maliyetlerden dolayı büyükşehirlerde görev almak istemiyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki yüksek kiralar ve yaşama maliyetleri son dönemde memurların bu şehirlerden başka illere yönelik tayin taleplerini de artırdı.

AK Parti, bu gelişmeleri dikkate alarak seçim sonrasına yönelik hazırlık yapmaya başladı. Seçim beyannamesinde de 'İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endeksleri dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı' ifadesi yer aldı.

EK ÖDEME YAPILACAK

AK Parti kaynakları, beyannamedeki bu bölümün detaylarını "Metropol kentlerde kiralar başta olmak üzere maliyetler yükseldi.

Özel sektör çalışanları bir şekilde bu maliytelerin karşılanması için destekleniyor. Ama kamu çalışanlarının böyle bir durumu yok.

Mesela 15 bin lira maaşla küçük bir şerihrde geçinebilirken , tayini İstanbul'a veya Ankara'ya çıkıyor. Gitmeme gibi bir durumu da olmuyor. Böyle olunca da hayat şartları ile maliyetler arasında büyük bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Seçim sonrası bu dengesizliği ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak. Geçmişte Doğu ve Güneydoğu'da görev yapanlara ek ödemeler gerçekleştirildi.

Benzer bir şey metropollerde yaşayan kamu çalışanlar için de getirilecek. İstanbul'da 10 bin liradan aşağı kiralık ev yok. Sadece kira maliyeti bile zorlayan bir durum. Belki kira yardımı veya başka bir ad altında büyük şehirlerde ilave destekler verilecek. Polis, öğretmen gibi meslekler için lojman imkanı verilmesi de tartışılıyor" şeklinde açıkladı. Hangi şehirde hangi desteğin verilmesi konusunda 'bölgesel' geçim endeksi dikkate alınacak.

YÜCEL KAYAOĞLU

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