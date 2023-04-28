Van'da 65 bin kitap PTT kargo aracılığıyla öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
Günde 13 TL 'den Başlayan Fiyatlarla, Hemen Kaskonuzu Yaptırın!
Günde 13 TL 'den Başlayan Fiyatlarla, Hemen Kaskonuzu Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor
'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'
'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Başkent'te KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Başkent'te KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Memura 'büyükşehir' maaşı: Hayat pahalılığına karşı ilave destek
Memura 'büyükşehir' maaşı: Hayat pahalılığına karşı ilave destek
İzmir'de lüks sitede yangın: Bir blok tamamen yandı
İzmir'de lüks sitede yangın: Bir blok tamamen yandı
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?
Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
'300 milyar dolar politik bir palavra'
'300 milyar dolar politik bir palavra'
Erdoğan'dan engelli öğretmenlerden atanamayan diğer adaylar hakkında açıklama
Erdoğan'dan engelli öğretmenlerden atanamayan diğer adaylar hakkında açıklama
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız
Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Van'da 65 bin kitap PTT kargo aracılığıyla öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı

Van Valiliğinin koordinasyonunda hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerdeki öğrencilerin internet sitesinden ücretsiz sipariş ettiği 65 bin kitap, PTT kargo aracılığıyla evlerine ulaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 10:17, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 10:18
Yazdır
Van'da 65 bin kitap PTT kargo aracılığıyla öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kentte okuma oranının yükseltilmesi, eğitimdeki başarının artırılması amacıyla başlattığı "Kitap Van" projesi devam ediyor.

Projeden yararlanmak isteyen öğrenciler, "www.kitapvan.gov.tr" adresinden üyelik yaparak, okumak istedikleri kitapları talep ediyor.

Görevlendirilen öğretmenler de söz konusu kitapları PTT kargo aracılığıyla çocukların adresine gönderiyor.

Proje kapsamında şimdiye kadar 65 bin kitabın öğrencilere ulaştırılmasını sağlayan Valilik, düzenlediği okuma yarışmalarıyla da öğrenciler arasında kitap okuma alışkanlığını artırmayı hedefliyor.

Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesinde düzenlenen kitap okuma yarışması ödül töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kitap okumanın dünyanın en güzel işlerinden biri olduğunu söyledi.

Kitap okuyan öğrencilerin hayal dünyasının gelişeceğini, akademik anlamda başarılar elde edebileceğini belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Van'da kitap okuma üzerine güzel işler yapıyoruz. Şimdiye kadar ilimize 1,5 milyon kitap kazandırdık. Van, kitabın yeni başkenti. Ayrıca PTT aracılığıyla kitapvan.gov.tr adresinden kitap isteyenlere kitaplar postacılar tarafından ulaştırılıyor. Şimdiye kadar 65 bin kitap çocuklarımıza ulaştırıldı. 13 ilçemizde bebek ve çocuk kütüphanesi kurduk. Yeni bir il halk ve çocuk kütüphanesinin ihalesini yapıyoruz. Bitirip hizmete açacağız. Edremit'e yeni bir kütüphane açtık. 256 okula Z kütüphane kurduk. Emeği geçenlere, projemize destek verenlere teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kitap okuma yarışmasında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber