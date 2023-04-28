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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,58 değer kaybederek günü 4.617,93 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 18:28, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 18:29
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 171,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,40, holding endeksi yüzde 3,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,15 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,95 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğunlaşan bilanço döneminde özellikle ABD'li şirketlerin piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamasına karşın piyasalarda yön arayışının sürdüğünü, ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini söyledi.

Dün ABD'den sonra bugün de Avrupa'da açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılayamadığını dile getiren analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Analistler, haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), açıklayacağı yılın 2. Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde enflasyon, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesinde enflasyon başta olma üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 seviyesinin destek, 4.800 ve 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

TCMB de yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

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