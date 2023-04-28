Dolar 19,45 TL'ye yükseldi
Güne yükselerek başlayan dolar, haftayı 19,45 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 17:24, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 17:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,4360
|19,4370
|19,4530
|19,4540
|Avro
|21,4050
|21,4060
|21,4090
|21,4100
|Sterlin
|24,2310
|24,3230
|25,3030
|25,4300
|İsviçre Frangı
|21,6790
|21,7490
|22,6140
|22,7270
|ANKARA
|ABD Doları
|19,4060
|19,4560
|19,4230
|19,5030
|Avro
|21,3650
|21,4250
|21,3690
|21,4490
|Sterlin
|24,1710
|24,3710
|25,2430
|25,4530