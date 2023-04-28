Tekirdağ'da polisin silahla vurulmasına ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı

Adliyeye sevk edilen M.N. ve N.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle olayla ilgili tutuklu sayısı 7 oldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net