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Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor

Türkiye'deki araç sahiplerine çevre dostu hizmet sunmak amacıyla araç muayene raporları dijital ortama taşınıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 11:40, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 11:43
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Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor

TÜVTÜRK tarafından işletilen araç muayene istasyonlarında artık araç muayene raporları dijital olarak da verilecek

Araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek, ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı üzerinden "Araçlarım" sekmesinden ulaşabilecek

2023 başından itibaren araçların plakalarına yapıştırılan araç muayene etiketleri de kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, ülkedeki araç sahiplerine çevre dostu hizmet sunmak için araç muayene raporlarını dijital ortama taşıyor. Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte TÜVTÜRK tarafından işletilen araç muayene istasyonlarında artık araç muayene raporları dijital olarak da verilecek. Bu uygulama sayesinde kağıt tüketiminin azaltılarak çevresel etkinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek.

Diğer taraftan, araç muayenelerinin geçerliliği konusunda denetimle yetkili kolluk kuvvetleri, dijital ortama taşınan bu muayene raporlarıyla araç muayene denetimlerinde fiziki rapora ihtiyaç olmadan uzaktan daha hızlı ve etkin denetimler yapabilecek.

- Araç muayene etiketlerini plakaya yapıştırma uygulaması sona erdi

Araç muayene raporlarının dijital sisteme geçişiyle yılda 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak, 1904 ağaç kesilmekten kurtarılacak. Ayrıca, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmaktan kurtarılarak, 459 bin 200 kilovatsaat elektrik enerjisinin yanı sıra 196 bin litre akaryakıt tasarruf edilecek, 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere salımı da engellenmiş olacak.

2023 başından itibaren araçların plakalarına yapıştırılan araç muayene etiketleri de kaldırıldı. Böylece kağıt kullanımını azaltacak bir uygulamaya daha imza atılmış oldu.

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