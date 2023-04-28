Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na üçüncü günde İstanbul'dan 291 bin 526 bağımsız bölüm için başvuru sayısının 47 bin 400'e ulaştığını belirterek, Bağcılar'dan ise 2 bin 807 bina için başvuru yapıldığını bildirdi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı da olan Kurum, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı Bahçe Salonu'nda, kentsel dönüşüm bekleyen site yönetimleri ve riskli bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, İstanbul'a bakınca sadece şanlı bir maziyi değil, kutlu bir istikbali, güçlü bir geleceğe doğru yolculuğu gördüklerini, onun adının da "Türkiye Yüzyılı" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin şu anda bir kavşakta olduğunu dile getiren Kurum, "Türkiye ne zaman bir kavşağa gelse şu olur. Türkiye'yi ileriye götürmek için çabalayanlar bir tarafa geçer, ayağına, paçasına yapışıp geriye götürmek isteyenler bir tarafa ayrılır. İşte bizler, milletin çocukları olarak tam bu kavşakta, bu aziz vatanı bekleyen parlak istikbale hizmet ediyoruz. Bu aziz şehri en güçlü şekilde ileriye götürmek için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un 39 ilçesinde her noktaya eser kazandırdıklarına işaret eden Kurum, 2012'de "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" diyerek Gaziosmanpaşa'dan ilk kazmayı vurduklarını, şimdi de İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm için "Yarısı Bizden Kampanyası"nı başlattıklarını anımsattı.

Kampanya ve başvuru sürecine ilişkin vatandaşları bilgilendirerek, kampanyaya katılmaya davet eden Kurum, ilk 200 bini yerinde, 100 bini rezerv konut olmak üzere toplam 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bakan Kurum, kampanyayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Üçüncü günde İstanbul'umuzda 291 bin 526 bağımsız bölüm için kardeşlerimiz başvuru yaptı, toplam başvuru sayısı 47 bin 400'e ulaştı. Bağcılar'da da 2 bin 807 binamız başvurmuş durumda. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın yaşadığını düşünürsek 1 milyon 200 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığımızı görüyoruz. Şimdiden bu başvuru sayısı bile milletinin devletine olan güvenidir."

Kurum, başvuru yapan tüm bu yapıların riskli olduğu düşünülürse hedefledikleri 1,5 milyon konutun dönüşümüne dair başvuru sayısının 5'te birini şimdiden aldıklarını ifade etti.

- Bağcılar'daki kentsel dönüşüm çalışmaları

Bağcılar'da belirledikleri 10 riskli alanda 33 bin 927 riskli yapının olduğunu, buralarda 150 bine yakın vatandaşın yaşadığını aktaran Kurum, bir an önce bu binaları dönüştürmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 26 gün önce Bağcılar Demirkapı'daki Albayrak Sitesi'nde 822 konut ve 45 dükkanı hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yine Demirkapı'da 11 bloktan oluşan 284 daireli, 5 dükkanlı As Burçaklar Sitesi var. Şu an itibarıyla bu sitemizde de yüzde 92 oranında vatandaşımızla anlaşma yaptık. En kısa sürede burada kentsel dönüşüme başlıyoruz. Ayrıca, Yenimahalle Ece Sitesi, Fatih Mahallesi Demircan Sitesi'nde projelendirme çalışmalarımız tamamlandı. Bu kentsel dönüşüm projemizde de 600 konut, 67 dükkan yapacağız. Tüm altyapı ve çevre düzenlemesiyle birlikte yapacağız. Bağcılar Belediyemiz sizlerle görüşmeye başlayacaklar. İnşallah hiçbir mağduriyet yaşanmadan, vatandaşımızın rızası çerçevesinde dönüşüm çalışmamıza başlayacağız. Buradaki tüm kardeşlerimin uzlaşma görüşmelerine gelmelerini istiyorum."

1999 depremi nedeniyle az hasarlı olan 158 binadaki bağımsız bölümü de Yarısı Bizden Kampanyası'yla dönüştüreceklerini belirten Kurum, Bağcılar'da örnek bir dönüşüm başlatacaklarını kaydetti.

Mahmutbey Mahallesi'ndeki alanda yapı malzemeleri ahşaptan olan 350 rezerv konut inşa edeceklerini ve bunların rezerv konut olarak kullanılacağını dile getiren Kurum, bunları kentsel dönüşüme giren vatandaşlara geçici olarak tahsis edileceğini söyledi.

İlçede bir şehir kütüphanesi ve tiyatro inşa etmek için 20 milyon lira destek vereceklerini aktaran Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni ilk fidanlarıyla buluşturduklarını ve hizmete sunmak için çalıştıklarını, Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi'nde de çalışmaların devam ettiğini, Kirazlıbend'deki 200 dönümlük alana da bir millet bahçesi yapacaklarını anlattı.

- Anlaşma sağlanan site sakinleriyle buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra Demirkapı Mahallesi'nde kentsel dönüşümde anlaşma sağlayan As Burçaklar Sitesi sakinleriyle bir araya gelerek yaptığı teşekkür konuşmasında, sitede başlattıkları dönüşümün sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Sitede yıllardır kentsel dönüşümün gerçekleşmediğini ve belediyenin talebiyle buranın sakinleriyle görüştüklerini belirten Kurum, yüzde 92 uzlaşma sağlanmasının ardından hızlı bir dönüşüm süreci başlattıklarını dile getirdi.

Bakan Kurum, As Burçaklar Sitesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramın birinci günü açıkladığı 1,5 milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümünde olduğu gibi Yarısı Bizden Kampanyası'yla dönüştüreceklerini ifade etti.

Burada maliyetin yarısını devletin karşılayacağını vurgulayan Kurum, "İnşaatımızı TOKİ'mizle, Emlak Konut'umuzla yerinde hızlı bir şekilde yapacağız. En geç 2 yıl içerisinde konutlarımızı size teslim edeceğiz. Bu konutlar yapılırken sizlere aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapacağız ve 10 bin 500 lira da taşınma yardımı yapacağız. İnşallah bu inşaatlarımızı da en kısa süre içerisinde -zannedersem zemin iyileştirmesi başlamış- en güzel haliyle yapıp buradaki kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden yeni konutlarınız, iş yerleriniz hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, kira ve taşınma yardımlarının gelecek haftadan itibaren vatandaşların hesaplarına yatırılması talimatını verdi.

Konuşmasının ardından Bakan Kurum'a, site sakinleri tarafından çiçek takdim edildi.

Programa, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile bazı siyasi partilerin ilçe başkanları da katıldı.