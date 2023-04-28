Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 22 öğrenci taburcu edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de analiz etmek üzere okulda öğrencilere dağıtılan yemekten numune aldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan öğrenciler, kontrollerin ardından taburcu edildi.

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