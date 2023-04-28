Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar U.K, Ü.S, İ.A. ve S.S. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık U.K, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık U.K. ve Ü.S'yi 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında İ.A'yı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. S.S'nin ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmeden mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi.