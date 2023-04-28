Taciz ateşi açılan uçak da dahil iki tahliye uçağı Sudan'dan ayrıldı
MSB'den yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı." denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 23:44, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 23:57
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk vatandaşlarını tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçak da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağın, emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı." bilgisine yer verildi.