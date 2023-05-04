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Memurlara tek hekim kaç gün istirahat raporu verebilir?

İlgili Yönetmelik gereğince memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün rapor verilebilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 00:10, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 11:38
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Memurlara tek hekim kaç gün istirahat raporu verebilir?

Sosyal güvenliği 4/c kapsamında olan sigortalı sayılan devlet memurlarının hastalıkları halinde verilecek hastalık raporları "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiş olup, bununla beraber, "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği" Madde 39'da da düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu Yönetmelikler gereği; memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor verilebilir. Bu şart altında memura tek hekim 10 + 10 = 20 gün rapor verebilmektedir.

Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının 10 günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının (memurun) tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi halinde malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkan bulunmaması halinde tek hekimler en çok 10 gün daha hastalık raporu düzenleyebilir.

Memurlara bir takvim yılı içinde (örneğin 01.01.2022-31.12.2022 dönemi bir takvim yılıdır) tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir.

Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

SGK tarafından yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği SGK tarafından belirlenen belge ile elektronik ortamda SGK' ya gönderilir.


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