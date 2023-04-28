Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
Günde 13 TL 'den Başlayan Fiyatlarla, Hemen Kaskonuzu Yaptırın!
Günde 13 TL 'den Başlayan Fiyatlarla, Hemen Kaskonuzu Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor
'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'
'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Başkent'te KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Başkent'te KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Memura 'büyükşehir' maaşı: Hayat pahalılığına karşı ilave destek
Memura 'büyükşehir' maaşı: Hayat pahalılığına karşı ilave destek
İzmir'de lüks sitede yangın: Bir blok tamamen yandı
İzmir'de lüks sitede yangın: Bir blok tamamen yandı
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?
Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın asılsız iddialarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, buradaki altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistemlerin uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca belgelendirildiğini, hattın tamamında sinyalizasyon sisteminin çalışır vaziyette olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 15:42, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 16:01
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın başarıyla tamamlanarak Türkiye'ye kazandırıldığı, bu sayede Kırıkkale, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ın hızlı tren konforuyla tanıştığı ifade edildi.

405 kilometre uzunluğundaki hattın, Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaştırmadan enerjiye, milli savunma sanayisinden dış politikaya kadar ülkemizin ekonomik ve milli bağımsızlığına, milletimizin refahına hizmet eden her projemiz iftirayla, yalanla karalanmaya, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Cumhuriyet tarihimizin en önemli projelerinden olan ve 26 Nisan 2023 itibarıyla halkımızın kullanımına sunulan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin bazı basın kuruluşlarında çıkan ve böylesi önemli bir projeyi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, kasıtlı, karalayıcı ve tamamen yalan içerikli haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Hattın, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar son seviye emniyet bütünlük düzeyinde sinyalizasyon sisteminin (SIL-4) mevcut, çalışır ve işler vaziyette olduğu bildirilen açıklamada, projenin altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistemlerinin tamamının dünyadaki benzer hızlı tren hatlarında olduğu gibi uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca belgelendirildiğinin altı çizildi.

İddiaların tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm hat için Sinyalizasyon Güvenlik Durum Raporu olumlu sonuçlanmasını müteakip hatta gerçekleştirilmesi gereken deneme seferleri de tamamlanarak ticari işletmeye açılmıştır. Milletimiz müsterih olsun, onların geleceğiyle oynanmasına bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber