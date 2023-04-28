Tokat'ta minibüsle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Tokat'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 16:48, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 16:52
Sivas'ta vatani görevlerini yapan yakınlarının yemin töreninden dönenlerin bulunduğu 52 M 5512 plakalı minibüs, Tokat-Sivas kara yolu Artova kavşağı yakınlarında 60 AL 785 plakalı otomobille çarpıştı.
İlk belirlemelere göre minibüste bulunan Bayram Çoban (73), kaza yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekiplerince kara yolunda güvenlik önlemi alındı.