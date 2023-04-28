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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye 2 konuda marka oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye iki konuda marka oldu. Birincisi arabuluculuk, ikincisi ise tahliye... COVID_19 zamanında 100 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Başka ülkelerden insanları da yurtlarına kavuşturduğumuz oldu." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 19:40, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 19:41
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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye 2 konuda marka oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Sudan'da tansiyon yüksek, olaylar devam ediyor. Türk vatandaşlarının bölgeden tahliyesi sürüyor. 1834 vatandaşımızı tahliye ettik. Bize dönmek istiyoruz diyen her bir vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz.

Her iki tarafın da bize karşı kötü niyeti yok fakat bir uçağımızın kuyruğuna kurşun isabet etti. İncelemeler sürüyor. Uçaklarımızın güvenliğini de garanti altına alarak tahliyeyi sürdürüyoruz. Sudan'dan bugün tahliye uçağımız 270 vatandaşımız ile ayrıldı. Bakan yardımcımız gelecek hafta ara buluculuk için Sudan'a gidecek.

"Türkiye 2 konuda marka oldu"

Türkiye iki konuda marka oldu. Birincisi arabuluculuk, ikincisi ise tahliye... COVID_19 zamanında 100 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Başka ülkelerden insanları da yurtlarına kavuşturduğumuz oldu. Kolay bir dönem değildi. Stratejik yöntemler bularak çok sayıda vatandaşımızı getirdik. Herkes büyükelçiliklerini kapatırken biz tam kapasite çalıştık.

Kim bizden yardım istiyorsa biz inancına kökenine bakmadan yardımcı oluyoruz. Devletin girişimci ve insani politikalarının kaynağı bizim insanımızın yapısıdır. Ecdadımızdan kalmış bir miras.

Suriye'de kalıcı barış için hangi adımlar planlanıyor?

Batı ülkeleri tamamen ortadan kayboldu, siyasi bir tıkanıklık oluştu. Terör örgütleri onlara da tehdit bize de tehdit oluşturuyor. Suriye'Nin toplak bütünlüğünü destekliyoruz biz. PKK'ya karşı birlik olmamız lazım.

Dönmesi gereken göçmenler dönecektir ama düzenli bir şekilde dönmeleri lazım. Siyasi kaygıyla popülizm yaparsak bu olmaz. Güvenli bir şekilde dönmeleri gerekiyor. Bunun için Suriye rejimiyle iş birliği yapılması gerekiyor. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kimlerle iş birliği yapacağız? Bunu yapmamız gerekiyor. Dönmeleri için teşvik etmemiz lazım.

Suriye'deki TSK varlığı

Biz oradaki askeri kontrolü bıraksak ne olur? Terör bizim topraklarımıza kayar. Bu durum sürekli ordan Türkiye'ye terör saldırılarına maruz kalmak demektir. Biz çekildiğimiz zaman kan gövdeyi götürür. Mehmetçik orada olmasa PKK/YPG büyük bir göç dalgası başlatır.

Muhalefet sorumsuzca konuştuğu için bu gerçekçi değil. Buralarda tam hakimiyeti sağlamak lazım. Bizim Suriye toprak bütünlüğüne saygımız elbette var. Keşke Irak'ta PKK'yı terör örgütü listesine eklese de beraber çaba sarf etsek.

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