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Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 101 kişi Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığına ait askeri uçakla Sudan'dan tahliye edilen 101 kişi, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 21:07, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 21:25
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Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 101 kişi Türkiye'ye geldi

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilenler, yurda getirilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda öğlen Port Sudan'dan hareket eden Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tahliye uçağı, saat 19.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Açığa park eden askeri uçaktaki 101 kişi, otobüslerle terminal binasına getirildi.

- "11 gün santralin içinde kaldık"

Tahliye edilen vatandaşlardan elektrik teknikeri Ayhan Çevik, Sudan'da elektrik santrali yapan bir firmada çalıştığını söyledi.

Başkent Hartum'a 70 kilometre uzaklıkta bir yerde çalıştığını belirten Çevik, "Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrol ettiği bir yerde çalışıyorduk. Bizim orada bir şey görmedik. 11 gün santralin içinde kaldık. Daha sonra Port Sudan'a kara yoluyla tahliye edildik. Büyükelçilik organize etti. Oradaki yolları Türkiye'deki yollar gibi hayal etmek imkansız. Zorlu bir süreçti. Port Sudan'a 17 saatte ulaştık. Bir gün de orada kaldık. Ondan sonra da buraya geldik." diye konuştu.

Türkiye'ye dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevik, "Türkiye'de olduğumuz için mutluyum. Yorgunuz. Orada aşırı bir gıda sıkıntısı var. 3-4 gündür aperatif şeylerle idare ediyoruz." dedi.

Sudan'dan getirilen 101 kişi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüslerle terminalden ayrıldı.

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