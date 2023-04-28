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Bakan Soylu: Amerika başkanı bir şey dediğinde sallamayan bir Türkiye var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkede eskiden Amerika'nın büyükelçisi bir laf söylediği zaman herkes endişelenirdi, yöneticilerin ayakları titrerdi. Şimdi bırakın Amerika büyükelçisinin sözlerini, Allah'a şükürler olsun şu anda Amerika'nın başkanı bir şey dediğinde sallamayan bir Türkiye var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 20:23, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 20:26
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Bakan Soylu: Amerika başkanı bir şey dediğinde sallamayan bir Türkiye var

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Altıntepsi Mahallesi Arda Turan Caddesi'nde vatandaşlarla buluştu. Buradaki platformda halka hitap eden Soylu, ülkenin kahramanlarına sahip çıkan vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, teröristlerden temizlenen Gabar Dağı'nda günde 8 bin 900 varil petrol çıktığını, 3 gün önce Türkiye'nin en büyük rezervlerinden birisinin bu bölgede bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda büyük imtihanlardan geçtiğini belirten Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm engelleme çabalarına rağmen birçok hizmeti hayata geçirdiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan badirelere rağmen gemiyi büyük dalgalara teslim etmediğini, karaya oturtmadığını dile getiren Soylu, "Tam tersi her dalgadan aldı, selamete götürdü." dedi.

Türkiye'nin istikrarını bozmak, istikametinden saptırmak için yapılan girişimlerin akamete uğratıldığına değinen Soylu, "Bu ülkede eskiden Amerika'nın büyükelçisi bir laf söylediği zaman herkes endişelenirdi, yöneticilerin ayakları titrerdi. Şimdi bırakın Amerika büyükelçisinin sözlerini, Allah'a şükürler olsun şu anda Amerika'nın başkanı bir şey dediğinde sallamayan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Soylu, Afganistan, Pakistan, Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki iç karışıklığın sebebinin ABD olduğunu aktarırken, "Hepsine Amerika elini soktu. Çünkü Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Osmanlı'nın kendine bıraktığı mirası canlandırmasını istemiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Mardin'de bugün güvenlik güçlerinin teröristlerle çatışma içerisine girdiğini kaydeden Soylu, "86 terörist kaldı. İzlerini bulup bulup, onlara bu ülkenin 40 yıldır kanını emdikleri için cevabını veriyoruz. Bu 86 teröristi Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim 2023'te bitirmek bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu.

ABD'nin 14 Mayıs'ta Türkiye'de siyasi darbe planladığını dile getiren Soylu, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilerek bu planı bozacağını belirtti.

Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ekrem İmamoğlu'nun insana dokunan hiçbir hizmete imza atmadığını kaydetti.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil dağıttı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, MHP İlçe Başkanı İsmail Arslan, AK Parti 2. Bölge milletvekili adayı Büşra Paker de programda selamlama konuşması yaptı.

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